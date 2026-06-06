【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用「gen ATLAS」が発表された。発売時期や価格は未定。 本作は「ICO」や「ワンダと巨像」などを手掛けたゲームクリエイター・上田文人氏が率いる「genDESIGN」の最新作。トレーラーでは荒廃した世