【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、PC用オープンワールドアドベンチャー「HAEX」が発表された。本作は2027年発売予定。開発はスウェーデンのスタジオ・DEAD ASTRONAUTS。 「HAEX」は巨大な黒い柱、コールタールのような黒い非太いような頭を持つ異形の敵や、メカとも生物と