来週の函館開催に向けて馬の移動に続き、北海道シリーズ中に滞在する装蹄師の移動も始まり、はや夏の雰囲気になってきました。そして装蹄所では、蹄鉄を造る練習をするカンカンという音が聞こえてきます。若手が装蹄競技会に出場するために頑張っているのですが、さかのぼれば私もその経験があります。初めて競技会に参加したのは19歳の時でしたが、まだ若く、最初は選手選考にも入ってなかったところ、選手の病欠のため補欠