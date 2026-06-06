美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！ 朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。長粼望未元ソフトボール日本代表。JD.LEAGUEブランドアンバサダー。テレビ、ラジオをはじめ、雑誌、SNS、YouTubeなどメディアで活躍する傍ら、自身のアパレルブランド『nopon』を手掛けるなど才能を発揮している。@nozomi.nagasakimethod1｜肌テク夏でも化粧崩れしにくいベースメイクをしっかり作る50年以上