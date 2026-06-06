忙しない毎日の中で、ほんの少しだけ自分の呼吸に意識を向けたくなる瞬間。そんな時間に寄り添ってくれるのが、タイ発のウェルネスフレグランスブランドPAÑPURIの新作です。2026年6月1日(月)、「WELLNESS FRAGRANCE SERIES」から新たに登場するのは“INTENTION（インテンション）”。香りをまとうだけではなく、心までゆるやかに整えてくれるような特別なコレクションに注目です♡ PAÑPURIの新作“INTENTION”が