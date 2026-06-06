栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、海外に逃亡している48歳の男が国際手配されました。住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）は、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）らと、上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）を殺害した疑いが持たれています。益田容疑者は事件後、成田空港から中国などを経由して東南アジアに逃亡したとみられていることから、警察庁は身柄の拘束を求め、ICPO（国際刑事警察機構）を通じ、益田容疑