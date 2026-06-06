2025年11月に世界初公開されたばかりのニューモデル俳優の松田翔太さんが2026年4月28日、自身のInstagramを更新。高級SUVとともに“大人の遠足”を楽しんでいることを報告しました。以前より、かなりのカーマニアとして知られている松田さん。【画像】超カッコいい！ これが俳優「松田翔太」が乗る「高級SUV」です！ 画像で見る彼のSNSをさかのぼると、ポルシェ「911」をはじめ、イギリスの名車であるジャガー「Eタイプ」や