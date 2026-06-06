5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏と館山昌平氏が、同日の日本ハム戦でのヤクルトの10回の攻撃について言及した。ヤクルトは1−1の10回、日本ハム・堀瑞輝を攻め立て2本の安打と申告敬遠で無死満塁のチャンスを作る。ここでここまで3安打の赤羽由紘が空振り三振に倒れると、代わった柳川大晟に内山壮真が遊ゴロ、古賀優大が空振り三振で、ノーアウト満塁のサヨナラのチャンス無得点