日本時間5日、ドジャースは敵地チェイスフィールドでダイヤモンドバックスと対戦。3連勝を狙ったが、サヨナラ負けを喫し、同カード4連戦を2勝2敗で終えた。ドジャースは5回表、ライアン・ウォードとダルトン・ラッシングの連続適時打で2点を先制すると、先発ジャスティン・ロブレスキは6回無失点の好投を見せた。しかし、7回以降を託された救援陣は8回に2失点。さらに9回は1死後、ケテル・マルテにサヨナラ被弾し、リードを