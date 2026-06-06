「クロックス」は、7月16日（木）から、任天堂のゲームシリーズ『スーパーマリオ』とコラボレーションしたアイテムを、全国の直営店や公式オンラインストアなどで発売する。【写真】カスタマイズも楽しめる！ポップでかわいい「ジビッツ チャーム」も■限定キャラクターモデルを展開今回初の大人向けサイズで展開されるのは、「クロックス」独自の快適さと自由さを、想像力と日常が交差する“キノコ王国”の世界観で表現した