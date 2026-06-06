サッカーＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に向けて、メキシコ・モンテレイで事前合宿を行っている日本代表は４日（日本時間５日）、合宿初日から時間と場所を変更してトレーニングを行った。グラウンド入りの際には地元の子どもたちから大きな声援。その中で、思わず笑顔になるようなほっこりシーンがあった。上方から練習場に向けて坂道を下ってくる５人の姿が。その中にＧＫ鈴木彩艶（パルマ）、ＭＦ鈴木唯人（フライブル