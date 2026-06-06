女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が、メンバーの玉井詩織の誕生日を祝うツーショットを公開し、反響を呼んでいる。百田は６日までに自身のインスタグラムを更新。４日に３１歳の誕生日を迎えた玉井と、フローズンフルーツが乗ったバースデープレートを囲むショットをアップした。この投稿には、「わー！詩織ちゃんのお祝いしたんだね！ももたまいの素敵な写真シェアしてくれてありがとう」「ももた