ＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）のキャスターをつとめている同局の出水麻衣アナウンサーが、サングラスをかけた姿を披露した。６日までにインスタグラムで「かっこいいポーズで！と言われたけれど…純菜ちゃんと高柳くんは素敵なのにいまいちキマらないワタクシ井上くんは『夜の踊り子』ポーズらしいです」とつづり、出水アナ、井上貴博アナ、山形純菜アナ、高柳光希アナと４人でサングラスをかけた