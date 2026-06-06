「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。玉井詩織の31歳の誕生日を祝う姿を公開した。百田はホールケーキ、玉井のメンバーカラーである黄色のハート、クラッカーの絵文字を添えて玉井との2ショットを投稿。2人はHappy Birthday」と書かれたデザートプレートの前で顔を寄せ合って笑顔を浮かべている。玉井も同じ写真をアップした。玉井は6月4日に31歳の誕生日を迎えた。この投稿