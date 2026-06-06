【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、国家情報長官代行に任命したパルト氏について、国家情報長官室（ODNI）の職員を大量に解雇することを望んでいると述べた。米紙ウォールストリート・ジャーナルのインタビューに答えた。米中央情報局（CIA）を含む情報機関を統括するODNIについて「不要か、あるいは大きすぎる」とパルト氏に伝えたという。トランプ氏は、CIAなどが2016年大統領選で自身の陣営とロシアが共謀したとの