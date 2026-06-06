「お客様側の変化の30センチでも先に行くことが選ばれ続ける要素」【写真を見る】『変化の30センチ先を行く』りそなHD南昌宏社長インタビュー中東情勢・金利上昇・住宅高騰…激変期の針路とデジタル活用で示す銀行の未来激変の時代で勝ち残るために必要な要素として、「変化の先を行く」ことが重要だと強調した、りそなHDの南昌宏社長。中東情勢の緊迫化に伴う物価高やサプライチェーンの混乱、さらに急ピッチで進む長期金利の上