フリーアナウンサーの土井悠平（38）が6日までに自身のインスタグラムを更新。元ファイターズ戦士との焼肉3ショットを投稿した。CS「GAORA」の日本ハム主催試合の実況を担当している土井アナ。自身のインスタグラムで「ジャイアンツの田中瑛斗投手、バファローズの吉田輝星投手とタイミングが合い、「炭火焼肉ホルモンみなみ」さんで焼肉してきました！」と元日本ハムの田中瑛斗投手、吉田輝星投手との3ショットを投稿した。