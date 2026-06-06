元NGT48の川越紗彩によるデジタル写真集『なんとかなるかも』が、6月15日に発売されることが決定した。【写真】ブラックドレスから美脚を披露する川越紗彩本作は、2025年10月14日に発売された1st写真集『なんとかなるなる』の未公開アザーカットのみで構成されたデジタル限定作品。同作はインドネシア・バリで撮影され、リゾートならではの開放感あふれるロケーションの中で、これまで見せたことのなかった大胆な表現にも挑戦