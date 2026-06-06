今回は、娘の言葉で離婚を決意したエピソードを紹介します。モラハラ夫と息子に限界…「モラハラがひどい夫からの暴言に悩まされていました。夫の影響で、中学生の息子まで暴言を吐くようになり、毎日家にいるのがしんどかったです。そんなある日、夫と息子からまた暴言を吐かれ、数日間家出をしました。家出から帰ると、夫と息子の態度はさらに悪化していて、もうダメだと心が折れました。それでも、子どもが成人するまではなんと