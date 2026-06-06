主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月5日（金）に放送された第7話では、余命３ヶ月の宣告を受けた主人公・高坂葵（白洲迅）が、息子の蓮（小野晄士朗）とランドセルを買いに行く展開が描かれた。【映像】ランドセルを背負う息子に涙…◆「早く背負って行きたいな」第7話では、葵が息子の蓮と一緒に“やりたいことリスト”を作る展開が描かれる。すると、葵の母親・