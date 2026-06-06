『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）第8話では、海音（池村碧彩）のエピソードを通して、タツキ（町田啓太）が自身の中に残る古傷を癒していく姿が描かれた。タツキが息子・蒼空（山岸想）と向き合う準備がやっと整ったといえる。 参考：『タツキ先生』町田啓太を取り巻く2人の“子ども”池村碧彩＆山岸想、抜群の演技力に注目 本作の特徴は、言葉で子どもたちの思いを決めつけすぎることがないよう、登場人