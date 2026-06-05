頭を抱えて寝込むほどの激しい頭痛。セカンドオピニオンで発覚したのは、脳幹近くで急成長を続ける「脳動脈瘤」でした。全介助が必要な脳性麻痺の息子さんを育てる永島さんは、「この子の育児をずっと元気で続けたい」という強い思いを胸に、手術とそれに続く過酷なリハビリを乗り越えました。今回は永島さんに、命の危機を救った早期受診の大切さや、病気を通じて気づいた「周囲に頼る勇気」について話を聞きました。 ※2025年5