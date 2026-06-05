人生100年時代といわれる今、長く自分の足で歩き続けるためには膝の健康維持が重要です。膝の不調は高齢になって突然起こるものではなく、日常生活の積み重ねが影響するケースもあります。本記事では、将来の膝トラブルを防ぐためのポイントについて、まつおか整形外科クリニック院長の松岡大輔先生に話を聞きました。 ※2026年3月取材。 監修医師：松岡 大輔（まつおか整形外科） 2012年近畿大学医学部卒業。