6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比96.5ポイント安の3858ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4081.35ポイントボリンジャーバンド3σ 4014.60ポイントボリンジャーバンド2σ 3949.09ポイント5日TOPIX現物終値 3947.85ポイントボリンジャーバンド1σ 3938.00ポイント5日移動平均 3933.75ポイント一目均衡表・転換線 3881