6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比26ポイント安の740ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 892.71ポイントボリンジャーバンド3σ 862.07ポイントボリンジャーバンド2σ 831.44ポイントボリンジャーバンド1σ 800.80ポイント25日移動平均 788.50ポイント一目均衡表・基準線 788.50ポイント一目均