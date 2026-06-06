パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が6日までに自身のインスタグラムを更新。仲良し有名人たちとの笑顔4ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「有ちゃん、陣さん、金石さんとの『鮨かねいし』での定例会」とつづり始めた。「このお店では私の服装は陣さんから頂いたお気に入りのパーカーが定番！料理も、つまみを頂きながらハイボールを愉しんで、最後は旬の握りが定番」と有森裕子氏、金石昭人・陣内貴美子夫妻との笑顔4