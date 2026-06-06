チップが増えれば、笑顔もこぼれる。谷口彩菜が見せたキュートな表情に、画面越しの視聴者も引き込まれた。【映像】あざとポーカー美女、勝ちすぎて“えへへ顔”が止まらない美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。暫定首位で予選テーブルDの後半戦に入った谷口が、手応えたっぷりの一局でさらにチップを積み上げた。この場