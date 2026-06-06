アイドルグループ「乃木坂46」元メンバーでタレントの与田祐希（26）が6日までに自身のインスタグラムを更新。メガネ姿でのピクニックショットを投稿した。自身のインスタグラムで「楽しく過ごしています」とつづり始めた。「そして#君が死刑になる前に昨日最終回でした！最後まで観てくださった皆様、ありがとうございました。見逃し配信もぜひみてね。オフショット、諸々確認取れたら載せます」と宣伝した。そして写真で