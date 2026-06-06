2009年に出版された同名小説を当時の若手俳優陣の共演で実写映画化した映画『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』（以下『もしドラ』）の劇場公開から今月で15年。ここでは、ヒロインをはじめとする登場人物を演じた若手キャストの現在をまとめてみた！【写真】『もしドラ』キャストの今AKB人気メンバーに大河出演中俳優も■前田敦子公立高校の弱小野球部でマネージャーを務める主人