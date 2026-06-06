横山裕が主演を務める7月1日スタートのドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ・フジテレビ系／毎週水曜23時）の新キャストとして、山崎紘菜、奥野壮、戸田昌宏、米倉れいあの出演が発表された。【写真】『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』新キャスト4人のソロカット講談社「good!アフタヌーン」連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化する本作は、人と群れない一匹おおかみの刑事（横山