BUDDiiSの森愁斗が主演する映画『ウォーターガーディアンズ』の公開日が2026年8月21日と決まった。併せて、本予告映像、メインビジュアル、場面写真、追加キャスト情報が解禁。主題歌はBUDDiiSの「クラッシュパラダイス」に決まった。【動画】映画『ウォーターガーディアンズ』本予告映像本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた超青春サマームービー。夏の海で楽しく日々を過ごしていただけの若者たち