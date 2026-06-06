歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサー・徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。録音放送となった出演。徳光さんは中森を「永遠のアイドルにして永遠の歌姫」と紹介。再会に「久しぶりだなぁ」とかみしめると中森は「ごぶさたしております」とあいさつ。さらに徳光さんは「目がきれいだね。昔のまんまだな」と感動した。中森は