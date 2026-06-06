筆者友人A子から聞いた話です。 どの派遣先でも、誰よりも早く出社して資料を整え、頼まれていない仕事まで先回りしてこなすA子。彼女はどんな環境でもその姿勢を変えず、仕事の質を落としませんでした。 いつでも仕事に誠実な姿を、見てくれている人は必ずいる。そのことを教えてくれた出来事をご紹介します。 理不尽に罵るベテラン上司