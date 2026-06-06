ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムに新キャストが登場した。「第２２回初登場」とし、「秀吉に上月城を任された尼子勝久／＃渡邉蒼山中幸盛／＃廣瀬友祐」と紹介。７日放送の第２２回「播磨大誤算」に出演する俳優・渡邉蒼と廣瀬友祐の扮（ふん）そう姿が公開された。小学生時代から子役として活躍した渡邉は、２０１８年の大河ドラマ「西郷どん」で主人公・西郷隆盛の幼少期を演じ