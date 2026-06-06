◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第２日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）４２位で出た神谷そら（郵船ロジスティクス）が５バーディー、２ボギーで午前組ベストの６８をマーク。通算２アンダー、トでップと２打差でホールアウトした。「午後だった初日は耐えて２日目に伸ばせればいいなというプランだった。その通りになって良かった」と笑顔で振り返った。１０