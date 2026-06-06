◆米大リーグカブス３―１８ジャイアンツ（５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が５日（日本時間６日）、本拠のジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、第３打席で２試合ぶりの９号本塁打を放った。１−１６の大敗ムードの中で迎えた８回先頭での第４打席。左翼席前列へ意地の一発を放った。敗戦確定ムードの中、観戦を続けていた本拠ファンを沸かせるアーチは飛距離３８７フィ