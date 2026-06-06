モーニング娘。'26の牧野真莉愛(25)が、5月31日、エスコンフィールド北海道で開催されたプロ野球交流戦「日本ハム－巨人」でファーストピッチに登場した。6月24日に東京・日本武道館で開催されるコンサートでグループを卒業する牧野にとっては、モー娘。メンバーとして立つ最後のマウンドとなった。 【写真】ミニスカの奥が気になるっ！さすがの体幹で美しいフォームを