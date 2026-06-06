駒沢大学の2年生FW太田修次郎「ようやくチームの役に立てた」4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移った選手たちが、全国各地で激闘を繰り広げている。ここでは、大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ1部第10節、駒澤大学と桐蔭横浜大学の一戦から。3-2の逆転勝利を収めた駒澤大で、その