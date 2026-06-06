レナト・カールが負傷、代役にはアッサン・ウエドラオゴが追加招集ドイツ代表MFレナト・カールが、負傷によりワールドカップ（W杯）を欠場することが決まった。ドイツ紙「ビルト」が報じている。現地時間6月5日の本大会前最後となるテストマッチ・アメリカ戦を翌日に控えた金曜日の公式練習で負傷。ドイツサッカー連盟（DFB）も欠場を発表しており、同メディアは「悲しい確信が支配している」「カールショック」と伝えている。