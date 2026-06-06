6日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54）では、「商店街の多い市町村ランキング」ランキングが紹介される。【番組カット】SNSで話題のパン店「バードプルーム野崎」独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。大阪には、なんと800以上の商店街（※番組調べ）がある。“大阪三