【リマ＝南部さやか】南米ペルーの大統領選の決選投票が７日に行われる。２年前に死去したアルベルト・フジモリ元大統領の長女で、中道右派のケイコ・フジモリ氏（５１）と左派のロベルト・サンチェス元貿易・観光相（５７）が接戦を繰り広げている。「平和をもたらし、秩序を取り戻す」。ケイコ氏は選挙戦最終日の４日、首都リマで開いた集会で、治安対策強化などを訴えた。ペルーでは、汚職疑惑などで国会が相次いで大統領