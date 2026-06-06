乃木坂46の3代目キャプテンで、今年5月の東京ドーム公演でグループを卒業した梅澤美波（27）が6日までに自身のインスタグラムを更新。神宮球場での始球式オフショットを投稿した。5日、神宮で行われたヤクルト―日本ハム戦の始球式に登場した梅澤。高めに外れたものの見事なノーバウンド投球を披露した。自身初という大役を見事に務め球場を盛り上げた。自身のインスタグラムで「明治神宮外苑創建100年を記念した『JINGU STA