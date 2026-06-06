お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野英孝が「住みたくなる街」をテーマにひとつの街を取り上げ、その魅力を知るべく散歩する新番組『かのサンド』（毎週日曜前10：00）で番組を“声”でリードする5月からのマンスリーナレーターをロックバンド・THE 虎舞竜の高橋ジョージが担当することが決定した。【写真】似てる？紫ヘアの20歳・長女＆高橋ジョージの“顔出し”親子2ショット『かのサンド』