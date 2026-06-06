阿部のサヨナラ打で中日が連敗を4で止めた(C)産経新聞社またも「マスター」がやってくれた。中日は6月5日の西武戦（バンテリンD）で1-0とサヨナラ勝ち。連敗を5で止めた。殊勲の一打を放ったのは阿部寿樹。9回2死一、二塁で石川昂弥の代打で登場すると、郄橋光成の154キロ速球をライト前に弾き返した。阿部がサヨナラ打を放ったのは楽天時代の2024年8月21日（ソフトバンク戦）以来で、中日のユニホームを着ての劇打は初