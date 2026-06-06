フリーアナウンサーの望月理恵（54）が6日までに自身のインスタグラムを更新。オフィシャルブックのミニスカートオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「『セント・フォース Official Book 2026-2027』発刊を記念して6日間限定の特別イベントを開催！」とつづり始めた。「私は6月21日(日)のトークイベント望月理恵×皆藤愛子『セント・フォース古参？！ファンと語らう！』に登壇します！お会いできるのを楽しみに