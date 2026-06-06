5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏と館山昌平氏が、西武の2回の攻撃について言及した。西武は中日戦の0−0の2回無死一、三塁で古賀悠斗の右飛で、三塁走者・ネビンが果敢にタッチアップし、ホームを狙うもタッチアウト。結局この回無得点に終わり、西武は0−0の9回に阿部寿樹に適時打を浴びサヨナラ負け。番組MCの谷繁元信氏が「2回表ノーアウト一塁三塁の場面なんですけど、この