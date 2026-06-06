「人はなぜ言葉を話すのか？」［著］スヴェルケル・ヨハンソン情報量は巨大。でも一度読みだしたら止まらない。そんな愉快な本と出会った。著者は言語学と物理学に通じ、Bot開発者の顔も持つ博学多才の研究者だ。テーマは言葉の起源。だが本書は、推理小説のようであり、壮大な人類史のようであり、心温まる人間論のようでもある。言葉はある日突然生まれたのではない。著者は、脳の突然変異に起源を求めるチョムスキー流