5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏と館山昌平氏がヤクルト・モンテルの走塁ミスについて言及した。ヤクルトは同日の日本ハム戦、1−1の9回に先頭のオスナがライト前に運ぶと、モンテルが代走で登場。モンテルは牽制で飛び出してしまい二塁へ進塁。さらに日本ハムの悪送球が重なり、三塁を狙うも三塁タッチアウト。結局、このイニングは無得点に終わった。番組MCの谷繁元信氏は「9