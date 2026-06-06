「あれは何だったんだろう」［著］岸本佐知子読んでいると、脳がじんわりとしびれてくる。くすくす笑いながら読み進めるうちに、周囲の空間が歪（ゆが）んでくる。軽いめまいか、トランスか。著者のエッセイにクラフト・エヴィング商會の絶妙な挿画が付された、癖になるシリーズの四作目。相変わらず、著者の日常は奇妙だ。しいたけ自販機の設置を勧める不審な男。真夜中に聞こえてくる死番虫（シバンムシ）のノック。遺失物