ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――春のＧ?シリーズも、はや残り２戦。６月７日には上半期のマイル王決定戦となるＧ?安田記念（東京・芝1600ｍ）が行なわれます。同レースについて、大西さんはどんな印象をお持ちですか。大西直宏（以下、大西）1996年に施行時期がＧＩ日本ダービーの翌週に変更されてからは、道悪で開催されることも珍しくないな、というイメージがあります。特にタイキシャトルが勝った1998